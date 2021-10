Pandemie-Bekämpfung kostete bisher 539 Mio. Euro

20 Millionen gegen Armutsbekämpfung

Im Zusammenhang mit dem Covid-19-Zweckzuschussgesetz weist der Bericht mit August 2021 151,62 Millionen Euro an Ausgaben etwa für Schutzausrüstungen, Personal (Hotline 1450, Impfaktionen, Testungen) oder für Ersatzspitäler aus. Zusätzlich 20 Millionen Euro aus dem Krisenbewältigungsfonds wurden in diesem Jahr zur Armutsbekämpfung während der Pandemie zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde bereits im Jänner 2021 an die Länder überwiesen.