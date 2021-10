Auch Mückstein will mit Thiem persönlich reden

Dominic Thiem wird von der Politik schier umgarnt. Nachdem am Donnerstag zunächst SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit dem Angebot eines persönlichen Gesprächs an die Öffentlichkeit gegangen war, legte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Nachmittag nach: Er wolle natürlich auch persönlich mit dem Tennis-Superstar sprechen. Ein Brief mit dem entsprechenden Angebot sei schon verfasst und abgeschickt.