Corona-Zahlen steigen: So reagieren die Länder

Die Corona-Infektionszahlen steigen stark an - am Donnerstag wurden erneut mehr als 4200 Ansteckungen gemeldet -, ein guter Teil der Bundesländer reagiert aber gelassen. Während die Steiermark am Vortag neue Regeln präsentierte, Oberösterreich die FFP2-Maskenpflicht erweitert und Wien schon länger auf härtere Maßnahmen setzt, will das Burgenland sogar lockern. Auch in Vorarlberg und Kärnten sind aktuell keine Verschärfungen geplant, womit unter anderem sogar die mäßig wirkungsvollen Selbsttests zu Hause in Anwendung bleiben können.