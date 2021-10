Bau des Lagezentrums der „Krisenzentrale“ ab 2022

Beschlussfassung soll 2022 erfolgen

Die Gespräche über das Krisensicherheitsgesetz sollen bereits nächste Woche starten, kündigten die Sicherheitssprecher von SPÖ und FPÖ, Reinhold Einwallner und Hannes Amesbauer, an. Für Donnerstag hat die Regierung zu einer ersten Runde mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsparteien eingeladen. Geplant ist, den Gesetzesentwurf Mitte November in Begutachtung zu schicken. Die Beschlussfassung soll 2022 erfolgen. Wann das Gesetz dann in Kraft treten kann, steht noch nicht genau fest.