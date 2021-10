Die Meineidbauern von Maastricht

Alle anderen haben diese „Schmerzgrenze“ schonungslos überzogen. In Italien, dem größten Sünder, sind die Staatsschulden von 102 auf 160 (!) Prozent gestiegen, in Griechenland, Sie erinnern sich ja noch an diese Fast-Pleite, liegt die Schuldenquote bei 210 Prozent, fein für die Griechen, dass die Zinsen niedrig sind und die Kredite bis ins Jahr 2070 (!) laufen. Aber auch in Spanien stieg die Verschuldung auf 125 Prozent, in Frankreich von 69 auf 118 Prozent, im EU-Schnitt sind es 100 Prozent - Österreich liegt bei 87 Prozent und kämpft jetzt darum, unter die 80-Prozent-Marke zu kommen.