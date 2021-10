Neutal feierte sein 750-Jahr-Jubiläum

Investition in die Zukunft

Heuer werden noch drei Betriebe in Neutal Fuß fassen. Der Größte davon, die Firma ARWEI, ein Plastikkonzern, investiert 80 Millionen Euro und schafft damit rund 70 Arbeitsplätze. Zudem gibt es laufend Investitionen in die Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur. Leistbare Hausplätze für Jungfamilien sind ebenfalls ein großes Thema in der aufstrebenden Gemeinde.