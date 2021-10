Kanzler zeigt Kante | Umfrage-Desaster

Kanzler zeigt Kante: Die mehr als 3600 Corona-Neuinfizierten, die gestern gemeldet wurden - der höchste Sonntagswert in diesem Jahr! Auch wenn jetzt in den Herbstferien darauf gehofft wird, dass durch weniger Kontakte und nicht zuletzt auch durch weniger Tests die Zahlen in den kommenden Tagen sinken könnten: Die Politik kommt in der Pandemiebekämpfung wieder auf Trab. Das war ja seit dem Frühsommer ganz und gar nicht der Fall. Da galt: „Normaler Sommer“ (Kanzler Kurz) beziehungsweise „Sommer wie damals“ (Vizekanzler Kogler). Dann wunderte man sich, dass die Impfzahlen immer weiter schrumpften, dass wir in Österreich nach wie vor bei nur knapp über 60 Prozent Durchimpfungsrate herumdümpeln, während in anderen westeuropäischen Ländern längst die 80-Prozent-Marke geknackt wurde. Und in diesen Ländern, welch Zufall, halten sich die Neuinfektionen in engen Grenzen. Jetzt versucht der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg deutliche Zeichen zu setzen. Aus der Steiermark richtete er am Sonntag einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: „Wir wollen diesen Albtraum, diesen Spuk jetzt endlich hinter uns lassen, und das wird nur über die Impfung gehen.“ Gleichzeitig betonte Schallenberg bei seinem Besuch beim steirischen Landeshauptmann Schützenhöfer, dass „durchaus harte Maßnahmen“ verhängt werden - bis hin zu einem Lockdown für Ungeimpfte, wenn es nicht gelingen sollte, diese von der Notwendigkeit der Immunisierung zu überzeugen. Der so sanft wirkende neue Kanzler beginnt Kante zu zeigen!