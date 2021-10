Polizei stoppt Rechtsextreme an Grenze zu Polen

Die deutsche Polizei hat an der Grenze zu Polen mehr als 50 zum Teil bewaffnete Personen aufgegriffen. Sie wollten Migranten an der Einreise nach Deutschland hindern. Bei Personenkontrollen seien Pfeffersprays, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstöcke sichergestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Aufgegriffenen stammten teils aus Brandenburg, seien aber auch aus anderen Bundesländern angereist. Ähnliche rechtsextreme Aktionen gab es zuletzt auch in Österreich.