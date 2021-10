Illegale Migration: Zaun für 366 Millionen Euro

Diktator „rächt“ sich an Europäischer Union

Weißrusslands Lukaschenko lässt unter falschen Versprechungen migrationswillige Menschen aus dem Irak und auch Afghanistan eigens einfliegen und dann an die Grenze zur EU schleusen. Der Diktator „rächt“ sich mit dieser unmenschlichen Praktik an der EU, weil diese seinen gefälschten Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2020 nicht anerkennt und Sanktionen gegen das brutale Unterdrückerregime in Minsk verhängt hat.