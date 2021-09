Polen warnt Migranten: „Geht zurück nach Minsk!“

Polen hat nach eigenen Angaben Migranten an der Grenze zu Weißrussland (Belarus) per SMS zur Umkehr aufgefordert. Das Innenministerium versandte allein am Dienstag fast 31.000 Kurznachrichten an ausländische Telefonnummern im Grenzgebiet. In der Mitteilung auf Englisch stand: „Die polnische Grenze ist dicht. Die BLR (belarussischen) Behörden haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk!“