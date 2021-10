Paltrow: Kinder wollen ihre Sex-Ratschläge nicht

„Froh“, dass die Schule aufgeklärt hat

Paltrow überlässt es Tochter Apple (17) und Sohn Moses (15), das Thema selbst anzuschneiden. Mit sehr mäßigem Erfolg, wie die 49-Jährige eingestehen muss: „Ich bin natürlich neugierig, was sie denken. Aber Teenager wollen wirklich nie mit ihren Eltern über Sex reden. Ich bin froh, dass sie in ihrer Schule sehr ausführlich im Sexualkundeunterricht in der Mittelschule aufgeklärt wurden“.