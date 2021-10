Obdachlosen vor Straßenbahn gestoßen - tot

In der niederländischen Stadt Den Haag sollen drei Teenager einen Obdachlosen vor eine Straßenbahn gestoßen und so seinen Tod verschuldet haben. Zwei 15-Jährige und ein 18 Jahre alter Mann sind laut Polizei festgenommen worden, wie die Polizei in Den Haag am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten zuvor bestätigt, dass die Jugendlichen den 39-Jährigen, der kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag, auf die Gleise gestoßen hatten.