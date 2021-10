Beatrice Egli mit 18 wegen ihres Gewichts gemobbt

Sie erzählt weiter: „Lerne, damit umzugehen, daran zu wachsen und noch mehr zu sich selber zu stehen und zu sagen: ‚Das bin ich und ich liebe mich so wie ich bin - egal, was alle sagen.’“ Im Nachhinein sei Beatrice bewusst, wie wichtig diese Erfahrung in ihrem Leben gewesen sei: „Ich wäre heute nicht die Frau, die so selbstbewusst im Leben steht, wenn das nicht passiert wäre.“