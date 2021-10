„Die letzten drei Jahre waren schon turbulent“

Mit der Veritas-Buchhandlung in der Harrachstraße in Linz hat die Selbstständigkeit von Melanie Hofinger vor drei Jahren angefangen. Heuer kamen die Buch- und Spielwarenhandlung Harrer in Eferding und das Spieleparadies im Donaupark in Mauthausen dazu, womit das Filialnetz auf sieben Standorte gewachsen ist. Wie die nächsten Schritte aussehen? „Nun heißt es einmal konsolidieren. Die vergangenen drei Jahre waren schon turbulent“, erzählt die 28-Jährige. Die Übernahme von weiteren Geschäften sei aber nicht ausgeschlossen.