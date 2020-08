Linzerin ermöglicht Bücherkauf beim Automaten

Direkt beim Eingangsbereich zum Veritas-by-Melanie-Hofinger-Geschäft in der Harrachstraße in Linz steht der Buchautomat, der seit wenigen Tagen in Betrieb ist: Werke wie „Ans Meer“ von René Freund oder „Der Papst und das Mädchen“ von Robert Schneider, dazu Bücher mit Wandertouren sowie Tonies-Figuren für die gleichnamigen Hörspiel-Boxen oder Lesebrillen von Kooperationspartner Orso Optik sind darin zu finden. „Die Idee dazu entstand in der Zeit, als wegen der Corona-Maßnahmen das Geschäft geschlossen war“, erzählt Melanie Hofinger. „Ich wollte eine kontaktlose Alternative des Einkaufens zum Onlinehandel bieten.“