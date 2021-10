St. Koloman bereitet sich auf zwei Test-Wochen vor

„St. Koloman ist aber nur die Spitze des Eisberges, deshalb haben wir uns bei der Krisensitzung zusätzlich für landesweite Maßnahmen entschieden“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl. So wird ab Montag im gesamten Handel wie auch bei körpernahen Dienstleistern die FPP2-Maskenpflicht wieder eingeführt um die Infektionen in den Griff zu bekommen und damit einen starken Anstieg in den Spitälern zu verhindern.