„Essen können was man will, wär das schön“

„Finanziell waren die eineinhalb Jahre natürlich Wahnsinn, nichts verdienen, nicht arbeiten dürfen… meine Frau hat gesagt, ich muss mir einen Job suchen, aber ich hatte nie einen Plan B. Soll ich mich auf Postler oder Parksheriff umschulen lassen? Ich hab HTL-Matura, aber das ist auch schon ein Zeiterl her. Fotografieren könnt‘ ich, aber das war in der Zeit jetzt auch nicht so gefragt.“ Worum geht es denn im neuen Programm? „Unter anderem auch darum, wie ich die Zeit zu Hause im Lockdown erlebt habe. Zuerst haben wir ja gesagt, Corona kann niemand mehr hören, das darf absolut nicht vorkommen - aber das geht einfach nicht, das war unmöglich.“