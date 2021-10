Lkw-Fahrer hielt Ruhezeiten mehrmals nicht ein

Ein 47-jähriger Rumäne wollte mit seinem Lkw-Zug möglichst schnell an sein Ziel kommen, um Bonuszahlungen für den raschen Transport zu erhalten. Dafür überschritt er die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten massiv. Bei einer Kontrolle an der Grenze in Nickelsdorf konnte die Polizei Manipulationen am Kontrollgerät feststellen.