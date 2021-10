Mann rauchte Cannabis bei 130 km/h auf der A3

Da staunten die Beamten nicht schlecht. Der Mann am Steuer hatte einen Joint in der Hand und rauchte genüsslich Cannabis. Als der Drogenlenker bemerkte, dass er ertappt worden ist, warf er das Suchtgift aus dem Wagen. Kurz darauf entdeckten die Beamten im Zuge der Kontrolle noch dazu eine kleine Menge Cannabis im Fahrzeug und eine unbekannte Substanz in einem Plastikbehälter.