Airbnb nimmt Wiener Gemeindebauten aus Angebot

Digitales Registrierungsverfahren

Zudem wird bundesweit ein digitales Registrierungsverfahren für Gastgeber umgesetzt. Ein solches gibt es laut Plattform bereits in anderen europäischen Ländern. Weiters wird Airbnb künftig in Kooperation mit der EU-Kommission regelmäßig Kennzahlen über die Vermietungen in österreichischen Städten liefern. Steuerdaten, so wird betont, würden bereits jetzt dem Finanzministerium zur Verfügung gestellt.