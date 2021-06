Gericht: Airbnb muss Vermieterdaten herausgeben

In Österreich hat Airbnb für das Kalenderjahr 2020 erstmals Umsatzdaten der Vermieter an die Finanzverwaltung liefern müssen. Die Finanz kann nun prüfen, ob die Unterkunftsanbieter ihre Einnahmen korrekt versteuert haben. Der US-Zimmervermittler wollte die Daten lange nicht herausrücken. 2019 schnürte das österreichische Finanzministerium ein Digitalpaket, das u. a. Online-Vermietungsplattformen in die Pflicht nimmt.