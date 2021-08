Illegale Airbnb-Vermietung: Elf Fälle vor Gericht

Die durchschnittliche Strafhöhe lag nach Auskunft des Landes Salzburg zwischen 1500 und 2500 Euro. Dort hofft man auf eine abschreckende Wirkung. Die meisten Verfahren gab es bisher in der Stadt Salzburg. „Wir sehen: Airbnb geht nicht mehr so, wie es noch vor Gesetzeseinführung möglich war“, sprach die zuständige ÖVP-Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler gegenüber dem ORF Radio Salzburg am Montag von einem Erfolg.