Studie: Herdenschutz mit hoher Durchimpfungsrate

Peter Nordström von der Universität Umea und seine Co-Autoren haben ihre wissenschaftliche Untersuchung in JAMA Internal Medicine der US-Ärztevereinigung publiziert. In der Studie werteten sie die Covid-19-Daten (in Haushalten zusammen lebend, Impfung, überstandene Erkrankung) von 4,9 Millionen Bürgern nach deren vom Staat bei der Geburt vergebenen Identifikationsnummer aus und verglichen die Informationen.