Die 10 wichtigsten Antworten zu den Drittimpfungen

Was ist, wenn ich bisher von meinem Hausarzt geimpft wurde?

Dann wendet man sich am besten wieder an seinen Arzt. Sollte dieser keine Corona-Impfung mehr anbieten, wird man automatisch an die nächstgelegene Impfstraße weiterverwiesen. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich an einen anderen Arzt des Vertrauens zu wenden, sofern dieser impft.