2169 Neuinfektionen, acht weitere Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen verzeichnete Oberösterreich mit 520 Fällen, Niederösterreich meldete 507. In Wien wurden 352 neue Fälle registriert, 296 in der Steiermark, 168 in Salzburg, 131 in Kärnten, 122 in Tirol, 37 im Burgenland und 36 in Vorarlberg.