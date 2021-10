Im Kübel | Kann das gut gehen?

Draußen war es schon dunkel, wir legten in der Redaktion noch (vermeintlich) letzte Hand an zur Finalisierung der 12-seitigen Strecke über die schweren Regierungsturbulenzen in der Sonntags-„Krone“. Wir hatten nach langen Diskussionen und langem Tüfteln eine Titelseite vorbereitet, die, so meinten wir, den Nagel auf den Kopf treffen würde: „Österreich zwischen Wackelkoalition und Neuwahlen“. Denn, davon waren wir überzeugt: Beide einigermaßen realistischen Varianten, eine 4-Parteien-Koalition Grün-Rot-Blau-Pink wie ein Weitermachen von Türkis-Grün ohne Sebastian Kurz, hätten nur eine kurze Lebensdauer. Und dann kam Kurz. Und verkündete um 19.30 Uhr seinen Rückzug. Ein vielköpfiges Redaktionsteam schaffte in weniger als einer Stunde das fast Unmögliche: Bereits bis zum ersten Redaktionsschluss die sensationelle Neuigkeit mit ihren Folgen im Blatt! Die ursprüngliche Titelseite landete im Mistkübel, wir titelten zweideutig: „Kurz mal weg“. Doch die Titelseite im Kübel behält ihre Gültigkeit: Erspart bleibt Österreich zwar die Kickl-Rendi-Wagner-Meinl-Reisinger-Kogler-Koalition. Aber Türkis-Grün kann nach allem, was zuletzt passiert ist, auch nicht lange halten.