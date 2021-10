Run auf Klimaticket: 25.000 Stück bereits verkauft

Start am 26. Oktober

Die Gültigkeit des Klimatickets tritt mit 26. Oktober somit österreichweit in Kraft. Das reguläre Ticket für ganz Österreich gibt es um 1095 Euro, bis Ende Oktober kostet es mit Rabatt 949 Euro. In der ermäßigten Form - für Seniorinnen und Senioren, alle unter 26 und Reisende mit Behinderung - gibt es das Klimaticket zum Start um 699 statt um 821 Euro.