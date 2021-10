Was das Klimaticket verspricht, kann und kostet

Kritik am Ticket für die Wien-Pendler

Vor der Wahl stehen Bewohner des Wiener Umlandes: Entweder bleiben sie bei ihren alten Zeitkarten, oder sie lösen für die wenigen blau-gelben Kilometer auf ihrem Weg in die Bundeshauptstadt ein Ticket für gleich drei Bundesländer. Die NEOS sprechen jedenfalls von einer vergebenen Chance: Derzeit gebe es für Umlandbewohner schlicht zu wenig Anreiz, um künftig auf das Auto zu verzichten, heißt es. In dieser Rechnung wurde der Verdrängungseffekt durch das stadtweite Parkpickerl, das Wien im März 2022 umsetzen will, aber noch nicht berücksichtigt. Verbote waren noch nie ein guter Ansporn. Ob der Umstieg klappt, wird aber ohnedies erst die Zeit zeigen. Die Pendler haben es in der Hand.