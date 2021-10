Klimaticket: Die Grünen sind endgültig angekommen

Nach dem Klimaticket muss jetzt der nächste Schritt kommen. Denn was nutzt Pendlern in entlegenen Regionen dieses Ticket, wenn der Bus nur dreimal pro Tag fährt? Wenn es an Sonntagen oft gar keine Verbindungen in die Städte gibt? So mutig in Österreich Straßen gebaut wurden, so mutig sollten jetzt Bahnlinien reaktiviert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden.