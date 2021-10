Bregenzer SPÖ kritisiert Vorgehen der Schwarzen

Der Fall um Bundeskanzler Kurz könnte beinahe eins zu eins auf die aktuelle Situation in Bregenz rund um die Kulturamtsleiterin Judith Reichart umlegt werden, giften die Bregenzer Sozialdemokraten. Während jedoch in Wien polizeiliche Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und Ermittlungen gegen Kurz und seine engsten Berater getätigt werden, handelt es sich bisweilen bei der „Causa Reichart“ nach wie vor um Anschuldigungen, zu der noch nicht einmal Ermittlungen aufgenommen wurden. „Trotzdem halten es Marte und die Bregenzer ÖVP hier nicht so mit der selbst hochgelobten Unschuldsvermutung und der roten Linie einer rechtskräftigen Verurteilung“, ließ SPÖ-Stadträtin Annette Fritsch in einer Presseaussendung wissen.