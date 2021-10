Junger Witwer muss für seine Söhne alleine sorgen

Psychologen raten zum Umzug

Auf Anraten der Psychologen will er mit seinen Buben in ein Haus am Rande von Rudersdorf übersiedeln. Tag und Nacht arbeitet er auf der Baustelle, um das sanierungsbedürftige Gebäude bis Dezember so zu renovieren, dass es für seine Kinder ein schönes neues Zuhause sein kann. „Ich mache fast alles selber, manchmal unterstützen mich Freunde und ehemalige Arbeitskollegen“, erzählt der Witwer.