Heimische Bäuerinnen setzen ein klares Zeichen

„Der Innovationsgeist und die Kreativität der Bäuerinnen sind maßgeblich am Erfolg der Landwirtschaft beteiligt“, erklärt Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin, die in Kärnten ihre Bundesländertour startete. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern genießen nach Ärzten das höchste Vertrauen in der Bevölkerung.