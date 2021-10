Kärntens Bauern vor Klimawandel-Herausforderungen

„Wir hatten heuer das Glück, dass die Dürre und der Hagel unsere Ernte nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen haben wie in den Vorjahren“, bilanziert Erich Roscher, Pflanzenexperte der Landwirtschaftskammer. Von den 200.000 Hektar war rund ein Viertel von Wetterextremen betroffen.