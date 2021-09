Klein strukturierte Landwirtschaften sind Zukunft

An die bodenständige Philosophie „Geht’s den Tieren gut, geht’s auch uns gut“ hält sich die Bergbauern-Familie Egger am Sonnberg in Stall im Mölltal. Der Bergbauernhof wird nicht nur biologisch bewirtschaftet, Betriebsführerin Barbara Egger (39) hat sich auf eine aussterbende Rasse, die Murbodner Kuh, spezialisiert. „Ich habe mit nur drei Jungkalbinnen angefangen und konnte den Bestand auf mittlerweile reinrassige acht Stück dieser gutmütigen Kühe erhöhen“, berichtet Barbara Egger.