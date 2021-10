Wirte-Ehepaar setzt auf regionale Lebensmittel

Seit mittlerweile zwölf Jahren leiten Martin und Waltraud Hudelist das Restaurant „Der Hambrusch“ in Grafenstein. Die beiden haben von Anfang an ein Konzept der Nachhaltigkeit verfolgt. „Zu Beginn war das Thema noch nicht so präsent wie heute, damals war es noch schwer. Aber zum Glück hat inzwischen ein Umdenken bei den Leuten stattgefunden“, erzählt der erfahrene Gastronom, der vom Land Kärnten auch als Genusswirt ausgezeichnet wurde.