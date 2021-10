Zweite Reihe nun neu besetzt

Schon länger wollte die Salzburger SPÖ den Arbeiterkammer-Präsidenten Peter Eder für eine parteipolitische Position gewinnen – ohne Erfolg. Jetzt wird es nach „Krone“-Informationen doch dazu kommen. Denn in den nächsten Tagen soll Eder als stellvertretender Landesparteichef vorgestellt werden und in einer Doppelfunktion als sozialdemokratisches Aushängeschild agieren. Parteichef David Egger hätte dann mit Eder und Landesgeschäftsführer Gerald Forcher zwei absolute Polit-Profis für den nächsten Wahlkampf an seiner Seite und damit Personen, die einen breiten Bekanntheitsgrad im Bundesland haben.