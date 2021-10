Notfalltraining für unsere Ärzte

Neue Notfallmediziner wurden in Eisenstadt ausgebildet. An der Landesfeuerwehrschule fand am Wochenende mit Unterstützung der Florianis, des Roten Kreuzes und des Samariterbundes die Abschlussprüfung für die 26 angehenden Notärzte statt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf größtmögliche Realitätsnähe gelegt.