„Fischereigesetz neu“: Projekt gut im Zeitplan

Die Bevölkerung und vor allem die Berufs- und Freizeitfischer sollen von Anfang an beim neuen Gesetz mit eingebunden werden. Das ist dem zuständigen Landesrat Leonhard Schneemann ein persönliches Anliegen. Auf die Gespräche der Parteien im Landtag folgte der Dialog mit den Betroffenen. „Es gab dazu drei Regionalveranstaltungen im Süd-, Mittel- und Nordburgenland. Dabei hatte ich so richtig das Gefühl, dass es den Anwesenden an erster Stelle um den Erhalt des Lebensraumes und der Artenvielfalt geht. Auch die eingegangenen Stellungnahmen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass wir in weiterer Folge ein modernes, transparentes und vor allem demokratisches Fischereigesetz auf den Weg bringen“, betont der Politiker.