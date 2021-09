Corona bedroht nun auch Australiens Ureinwohner

Wohnraummangel heizt Pandemie an

In Enngonia, einer weiteren Outback-Gemeinde an der Grenze zu Queensland, hatten sich zwischen August und September innerhalb von drei Wochen 30 Prozent der Einwohner infiziert, so Michelle Ostwald von der dpa. Die Ausbrüche zeigen ein größeres strukturelles Problem auf, das in vielen Outback-Orten besteht: Wohnraummangel. Die Folge sind überbelegte Unterkünfte.Aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr kann sich das Virus leicht ausbreiten, eine Isolation der Kranken ist kaum möglich.