Melbourne: Bauarbeiter-Rebellion gegen Impfpflicht

Wütende Gewerkschaftsmitglieder aus der Baubranche stürmen am Montag im australischen Melbourne den Sitz ihrer Gewerkschaft CFMEU. Grund sind Pflichtimpfungen, die diese Woche in Kraft treten sollen. Es gilt das Motto: „Geimpft oder keine Arbeit mehr“. Die ohnehin angespannte Situation schaukelte sich auf, mündete in gewalttätige Proteste. Schließlich rückte ein bewaffnetes Polizeikommando an, um den Wirbel unter Kontrolle zu bekommen.