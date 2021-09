Eisenstadt Steyr bleibt weiter die „rote Bastion“

„Team Vogl“ lautete der Slogan von SPÖ-Stadtvize Markus Vogl im Wahlkampf. Ein Grundpfeiler dieses Teams war der scheidende Bürgermeister Gerald Hackl, der seinem Vize die vergangenen neun Monate Raum zur Entfaltung gab und selbst in den Hintergrund trat. Bei insgesamt sieben Kandidaten „habe er seinen Sieg im ersten Wahlgang mehr erhofft, als daran geglaubt“, so Vogl. Und die SPÖ legte auch im Gemeinderat zu. Mit dem Votum im Rücken kündigt Vogl an, dass man die „Stimme von Steyr wieder lauter hören werde“, im Land und innerhalb der Roten.