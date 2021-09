Ferienstimmung: Neun Urlaubsorte mitten in Wien

Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Doch dieses Wochenende können wir noch einmal den Spätsommer genießen, ungeachtet der Tatsache, dass in Wien die Schanigärten auch im Winter offen halten dürfen. Dabei bieten sich viele Plätze an, die uns Urlaubsflair vermitteln - und das mitten in Wien. Man denke nur an die vielen Lokale am Wasser oder an den Multi-Kulti-Treff am Brunnenmarkt in Ottakring. Da ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei.