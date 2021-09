Alle fürs Klima: Auch in OÖ finden Demos statt

Demos in Linz und Steyr

Am Freitag gehen weltweit alle Generationen für das Klima auf die Straße. In Linz startet der Streik um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Der Demo-Zug führt durch die Innenstadt, die Abschlusskundgebung findet zwischen Lentos und Brucknerhaus statt. Es gibt eine 3-G- und Maskenpflicht. In Steyr findet eine eigene Kundgebung statt, Start ist ab 16 Uhr im Schlosspark. Detailinfos Fridays For Future