Wo Verstöße völlig egal sind

In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, in Tankstellen, in Apotheken - und teils woanders auch - gilt eine Maskenpflicht. Damit es ja nicht übersichtlich wird, ist manchmal eine FFP2-Maske notwendig, manchmal reicht ein Mund-Nasen-Schutz, auch je nach Bundesland. Klar ist aber: Wer die Pflicht missachtet, wird aus Bus, Bahn, Supermarkt oder wo auch immer hinausgeworfen, und es droht eine Geldstrafe.