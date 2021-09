Frau attackiert: Clown will sich nur gewehrt haben

Jener Clown, der am Sonntag in der Mariahilfer Straße („Mahü“) auf Höhe Neubaugasse in Wien-Neubau eine Frau attackiert haben soll, hat am Dienstag zu einem Gegenschlag ausgeholt. Der Mann, ein 61 Jahre alter Österreicher, sei zu Mittag in die Polizeiinspektion Kandlgasse gekommen, „um Anzeige gegen die unbekannte Frau zu erstatten“, hieß es seitens der Polizei. Der Mann will sich lediglich gewehrt haben.