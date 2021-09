Gegenseitige Wertschätzung in Laa an der Thaya

In vielen Bereichen hilft die Stadtgemeinde Laa an der Thaya im Weinviertel ihren Vereinen. „Sowohl in finanzieller Hinsicht in Bezug auf Subventionen, als auch bei der Hilfe von Bewerbungen und Durchführung von Veranstaltungen oder selbst bei der Gründung eines Vereins“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Denn das rege Vereinsleben würde auch den Bürgern die Möglichkeit geben, sich gerne und häufig in der Gemeinschaft zu integrieren. „Unsere Vereine fördern das soziale Zusammenleben in unserer Stadt. Deshalb sind wir stolz auf die Vielfalt und gewähren ihnen weiterhin auch in wirtschaftlich schwierigen und sozial herausfordernden Zeiten unsere bestmögliche Unterstützung“, betont Ribisch.