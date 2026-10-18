„Herzensmenschen machen Kärnten zu schönerem Ort“

Etwas Besonderes leistet Harald Koller täglich. Er ist für die Bewohner der Lebenshilfe Ledenitzen mehr als ein Besucher. Mit seiner Herzlichkeit und seinem Engagement zaubert er den Menschen im Altersheim immer ein Lächeln ins Gesicht. „Der Besuch im Altersheim ist für mich keine Arbeit. Ich mache das einfach gerne“, so Koller bei der Verleihung. „Für mich war es etwas ungewohnt, auf der Bühne zu stehen. Sonst bin ich nicht so nervös“, lachte der Herzensmensch.