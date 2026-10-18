„Herzensmenschen machen Kärnten zu schönerem Ort“

Über Monate hinweg waren wir in ganz Kärnten unterwegs, haben uns umgehört und Menschen besucht, deren Herz für ihre Mitmenschen, Tiere und die Gesellschaft schlägt. Samstagabend war es dann so weit: Kärntens Herzensmenschen 2026 wurden für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
„Wir feiern ein besonderes Jubiläum: Bereits zum fünften Mal in Folge findet heuer die „Krone“-Herzensmenschaktion in Kärnten statt“, eröffnete Clara Milena Steiner, Chefredakteurin der „Kärntner Krone“, die Herzesmensch-Gala im Congress Center Wörthersee in Pörtschach. „Heute möchten wir allen danken, die sich mit so viel Herz und Leidenschaft für unsere Gesellschaft einsetzen. Das ist nicht selbstverständlich“, betonte Redakteur und Moderator Christian Krall, der durch den Abend führte.
Bereits im Sommer startete die „Kärntner Krone“ den Aufruf Kärntens Herzensmenschen zu nominieren. Diesem sind viele nachgegangen. Und weil die Auswahl angesichts der vielen besonderen Persönlichkeiten alles andere als einfach ist, hat erstmals eine Jury aus sieben Personen die Herzensmenschen 2026 entschieden.
Prominente Jury wählte Herzensmenschen
Mit in der Jury waren neben Steiner Tierschutzexpertin Helga Happ und Ski-Legende Franz Klammer. Auch die Kabarettistinund Influencerin Ina Jovanovic, der Intendant des Stadttheaters Klagenfurt Aron Stiehl, Kärntens Finanzreferent des Roten Kreuzes Roland Peters sowie die Content Creatorin Larissa Bugelnig waren am Auswahlprozess beteiligt.
Mit ihrer umfassenden Expertise in ihren Bereichen konnten sie die Einsendungen gut einordnen und Kärntens herzergreifendsten Geschichten auswählen. „Es war nicht einfach die Stimmen zu vergeben. Denn alle Menschen, die nominiert wurden, hätten es eigentlich verdient, zum Herzensmenschen ausgezeichnet zu werden“, so Roland Peters vom Roten Kreuz.
Klicken Sie sich durch alle Fotos der diesjährigen Herzensmensch-Gala:
Zehn Herzensmenschen der Kategorie Einzelperson wurden geehrt – außerdem drei in der Kategorie Unter 25-Jährige. Jene drei Vereine, die sich im Leser-Voting einen Stockerlplatz sichern konnten, wurden ebenso auf die Bühne geholt – erst dort erfuhren sie, welchen Platz sie erreicht hatten.
Isabella Scheiflinger wurde bei der Gala als erster Herzensmensch in der Kategorie „Einzelpersonen“ ausgezeichnet. Seit Jahren kämpft sie für die Rechte von Menschen mit Behinderung und ist für sie da, wenn sie Unterstützung brauchen. „Es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Bleibt so, wie ihr seid, ihr seid toll“, lobt Jurymitglied Larissa Bugelnig die Herzensmenschen über Videobotschaft bei der Gala.
Besonders hebt sie die Arbeit von Herzensmensch Thomas Arnesch hervor. „In der heutigen Zeit, wo die Männlichkeitsvorstellungen in eine Richtung gehen, ist das, was du machst enorm toll“, so Larissa. Thomas Arnesch ist für Menschen da, wenn sie in ihrem Leben vor großen Herausforderungen stehen.
Jahrelang war er im Kriseninterventionsteam engagiert und ließ sich zum Trauerbegleiter ausbilden. Aktuell arbeitet er ehrenamtlich beim Verein „Wandelstern“, wo er sich um die psychische Gesundheit von Männern kümmert. „Für die Zukunft wünsche ich mir, mehr Offenheit für das Thema. Es ist nicht peinlich zuzugeben, dass es einem nicht gut geht. Auch unter Männern sollte das normalisiert werden“, appelliert Thomas an das Publikum bei der Gala.
Uta Gollob ist eine Frau, die niemals aufgibt. Sie hat selbst schwierige Zeiten hinter sich und ist dennoch für ihre Mitmenschen da. „Uta überlegt nicht lang und trägt ihr Herz einfach am richtigen Fleck“, hat Astrid Kronegger ihre Cousine zum Herzensmensch nominiert. „Ich tue einfach das, was mir mein Gewissen sagt und höre auf mein Herz“, freute sich Uta Gollob über die Auszeichnung.
Als Herzensmenschen 2026 ausgezeichnet wurden auch Angelika und Raimund Tünkler. Sie stecken in ihrer Pension ihr Herzblut in einen Klagenfurter Tennisplatz und in die Verköstigung der Spieler. Gemeinsam sind sind ein wahres Traumteam und setzten sich für den Zusammenhalt und Gemeinschaft ein.
Sarah Dobernig liebt Tiere. Neben ihrer Arbeit im Tierheim Garten Eden setzt sie sich auch in ihrer Freizeit für hilflose Leben ein. Wenn ein Tier Hilfe braucht, weiß sie was zu tun ist. Zu Hause hat sie schon mehrere Tiere mit viel Geduld aufgezogen. „Die Tierliebe hab’ ich von meiner Mama, die hat mir das beigebracht, dass man verletzte Tiere nicht einfach liegen lasst“, so Sarah bei der Gala.
Nicht nur diese Worte, sondern auch der Gesang von Sängerin Julia Steen sorgten bei der Gala für Gänsehautmomente.
Etwas Besonderes leistet Harald Koller täglich. Er ist für die Bewohner der Lebenshilfe Ledenitzen mehr als ein Besucher. Mit seiner Herzlichkeit und seinem Engagement zaubert er den Menschen im Altersheim immer ein Lächeln ins Gesicht. „Der Besuch im Altersheim ist für mich keine Arbeit. Ich mache das einfach gerne“, so Koller bei der Verleihung. „Für mich war es etwas ungewohnt, auf der Bühne zu stehen. Sonst bin ich nicht so nervös“, lachte der Herzensmensch.
Peter Kilzer ist als Fischl-Flitzer in Klagenfurt bereits eine Prominenz. Täglich sammelt er im Stadtteil Fischl ehrenamtlich den Müll ein. Begleitet wird er von seinem Hund Balu. „Gemeinsam mit meiner Frau habe ich mich so auf die Gala gefreut. Sie hat sich sogar extra ein Kleid dafür gekauft“, erzählte Peter. Und auch er hat sich mit einem Anzug für den Abend in Schale geworfen.
Markus Kogler ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Seit 37 Jahren ist er bei der Feuerwehr in Brückl und in Wölfnitz im Einsatz. Außerdem ist der 47-Jährige beim Rettungsdienst angestellt und engagiert sich noch als First Responder. „Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind für mich alles Herzensmenschen. Sie leisten jeden Tag so viel“, zeigte sich Peters stolz.
Die Schüler der Kleinklasse der Polytechnischen Schule in Klagenfurt sind Monika Prawdas Schützlinge. Neben ihrer Arbeit als Pädagogin kümmert sie sich um die Schüler, org“anisiert Reisen und sammelt Pfandflaschen um die Klassenkasse zu füllen.
„Jeder, der einen Herzensmenschen um sich hat, kann sich glücklich schätzen. Sie verdienen es, dass man einmal ,Danke` sagt“, so Jovanovic.
Hannelore Dreschnig ist die gute Seele des EC Arnoldstein und engagiert sich beim Roten Kreuz. Beim EC Arnoldstein schenkt sie in den Pausen Tee aus und hat für Probleme der Spieler immer ein offenes Ohr.
Besonders wenn es um die Zukunft und die Jugend geht, ist der 21-jährige Marlon Schwaiger vorn mit dabei. In seiner Heimatgemeinde Pörtschach setzt er sich mit viel Engagement für die junge Generation ein. „Ich freue mich ein Teil von den Herzensmenschen zu sein. Sie machen Kärnten einfach zu einem schöneren Ort“, so Marlon.
Selina Hribernig steht ehrenamtlich Jugendlichen zur Seite und unterstützt sie in herausfordernden Lebenssituationen. Ihr Ehrenamt übt sie als Mentorin bei der Organisation Sinbad aus. Die 21-Jährige studiert Sozialwissenschaften an der Universität Klagenfurt. „Daher kommt auch mein Engagement mit Menschen zu arbeiten“, erzählte Selina bei der Gala. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sich mehr junge Menschen für das Ehrenamt begeistern.
Rene und Andreas sammelten mit ihrem Ironman-Projekt 8000 Euro für die mobile Kinderkrankenpflege. Gemeinsam trainierten sie unermüdlich für das Extremsportevent und wollen auch in Zukunft etwas Gutes tun. Als begeisterte Sportler freuen sie sich auch schon auf die Ski-Saison. „Es hat mich schon sehr berührt, als Franz Klammer bei der Gala per Videobotschaft zu uns gesprochen hat“, war Rene überrascht.
Die Vereine wurden nicht von der Jury gewählt, sondern über ein Online-Voting von unseren Lesern. Zehn Vereine wurden dieses Jahr zum „Krone“ Herzensverein nominiert. Mit dabei im Rennen waren die MOKI-Mobile Kinderkrankenpflege, Sinbad – Mentoring für Jugendliche, Go Mobil Stockenboi, BSVK-Blinden-und Sehbhindertenverband Kärnten, Rett‘ma die Schütt, ÖVIV Kärnten-Österreichs zukunftsorientierte Interessensvertretung und Verein LE-B-EN-S Zentrum. „Danke Ihnen für die vielen Stimmen“, so Clara Milena Steiner. „Nun dürfen wir die drei Vereine mit den meisten Stimmen auf die Bühne holen“, sorgte sie für Spannung.
Extrem über den dritten Platz gefreut hat sich der Kärntner Katzenschutzverein. Seit Jahren kämpfen seine Mitglieder für ein besseres Leben der Fellnasen. In dem Gebäude des Tierheimes Garten Eden werden die Katzen gepflegt und finden Schutz. So wächst auch die Hoffnung auf ein besseres Zuhause.
Auf Platz zwei landeten die Friesacher Bürgerfrauen. Seit 1970 setzen sie sich für Menschen in der Burgenstadt ein. Mit Herz und Zusammenhalt unterstützen sie dort, wo Hilfe gebraucht wird. Ein besonderer Termin ist der Kirchtag. Dort verdienen die Bürgerfrauen das Geld, mit dem sie die Menschen unterstützen.
Den Titel „Krone“ Herzensverein 2026 darf der Verein Kitzrettung Klagenfurt tragen. Jedes Jahr retten die ehrenamtlichen Helfer junge Wildtiere vor dem Mähtod. Dabei sind Technologien wie Drohen und Wärmebildkameras mit im Einsatz. Im Jahr 2026 konnten die Mitglieder innerhalb von sechs bis acht Wochen 245 Kitze retten.
Keine Gala ohne Menschen, die unterstützen
Die „Krone“ bedankt sich herzlich bei allen, die die Aktion heuer wieder ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt den vielen Partnern, die es erst möglich machen, die Herzensmenschen vor den Vorhang zu holen. Für die wohlige Atmosphäre bei der Gala sorgten Mattuschka Paradiesgärten, das Team der „Kärntner Krone wurde wieder von der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier im Gurktal eingekleidet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.