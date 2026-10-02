20 Gemeinden hoffen jetzt auf viele Klicks!

Nun sind Leser, Gemeindebürger und andere Unterstützer am Wort: Sie können ab sofort für die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Internet voten. Das Voting läuft bis 16. Oktober 23.59 Uhr. Heuer wurde der Sieg im bis zum letzten Platz gefüllten Festzelt in Bergern im Dunkelsteinerwald gefeiert. Bürgermeister Roman Janacek und Mitorganisator Timothy Siebenhandl sind immer noch begeistert: „Ein Event, das die Gäste niemals vergessen werden!“