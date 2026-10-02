20 Gemeinden hoffen jetzt auf viele Klicks!

Wer setzt sich für „seine“ Gemeinde ein? Normalerweise unterstützen die Kommunen Vereine und ehrenamtliche Gruppen mit Rat, Tat und finanziell. Nun kann eine von 20 Gemeinden im Rahmen der Herzensmensch-Aktion zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ Niederösterreichs werden!
Gemeinden, die besonders aktiv das Vereinsleben fördern, holen die „Niederösterreich-Krone“ und das Freiwilligencenter Niederösterreich heuer wieder vor den Vorhang. Drei Städte oder Orte werden mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet.
138 haben heuer den umfangreichen Fragebogen eingeschickt, 20 Städte und Gemeinden hat eine hochkarätig besetzte Jury jetzt auf die sogenannte Short-List gesetzt.
Albrechtsberg an der Großen Krems Dürnkrut Euratsfeld Fallbach Gastern Gresten Hofamt Priel Hofstetten-Grünau Klein-Pöchlarn Korneuburg Kottes-Purk Krummnußbaum Lanzenkirchen Poysdorf Prottes Röschitz St. Bernhard-Frauenhofen St. Peter in der Au Waidhofen an der Ybbs Zöbern
Spannende Internet-Abstimmung
Nun sind Leser, Gemeindebürger und andere Unterstützer am Wort: Sie können ab sofort für die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Internet voten. Das Voting läuft bis 16. Oktober 23.59 Uhr. Heuer wurde der Sieg im bis zum letzten Platz gefüllten Festzelt in Bergern im Dunkelsteinerwald gefeiert. Bürgermeister Roman Janacek und Mitorganisator Timothy Siebenhandl sind immer noch begeistert: „Ein Event, das die Gäste niemals vergessen werden!“
Ein großes Sommerfest gewinnen
Die „Krone“ finanziert für die Siegergemeinde bei einem Sommerfest Musiker, Technik, Bühne und mehr im Wert von 20.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Sachpreise in Höhe von 6000 Euro, für den dritten Platz 4000 Euro. Und keine Sorge: Durch ein ausgeklügeltes Berechnungssystem hat das kleinste Dorf dieselben Chancen wie eine einwohnerreiche Stadt.
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