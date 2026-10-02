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Herzensmensch-Aktion

20 Gemeinden hoffen jetzt auf viele Klicks!

Niederösterreich
02.10.2026 04:44
Ein Nachmittag, ein Abend und eine Nacht der Vereine und des Ehrenamtes wurden im August in ...
Ein Nachmittag, ein Abend und eine Nacht der Vereine und des Ehrenamtes wurden im August in Bergern im Dunkelsteinerwald gefeiert.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Petra Haunschmied
Von Lukas Lusetzky und Petra Haunschmied

Wer setzt sich für „seine“ Gemeinde ein? Normalerweise unterstützen die Kommunen Vereine und ehrenamtliche Gruppen mit Rat, Tat und finanziell. Nun kann eine von 20 Gemeinden im Rahmen der Herzensmensch-Aktion zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ Niederösterreichs werden!

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Gemeinden, die besonders aktiv das Vereinsleben fördern, holen die „Niederösterreich-Krone“ und das Freiwilligencenter Niederösterreich heuer wieder vor den Vorhang. Drei Städte oder Orte werden mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet.

138 haben heuer den umfangreichen Fragebogen eingeschickt, 20 Städte und Gemeinden hat eine hochkarätig besetzte Jury jetzt auf die sogenannte Short-List gesetzt.

Diese Gemeinden gehen an den Start

Albrechtsberg an der Großen Krems Dürnkrut Euratsfeld Fallbach Gastern Gresten Hofamt Priel Hofstetten-Grünau Klein-Pöchlarn Korneuburg Kottes-Purk Krummnußbaum Lanzenkirchen Poysdorf Prottes Röschitz St. Bernhard-Frauenhofen St. Peter in der Au Waidhofen an der Ybbs Zöbern

Spannende Internet-Abstimmung

Nun sind Leser, Gemeindebürger und andere Unterstützer am Wort: Sie können ab sofort für die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Internet voten. Das Voting läuft bis 16. Oktober 23.59 Uhr. Heuer wurde der Sieg im bis zum letzten Platz gefüllten Festzelt in Bergern im Dunkelsteinerwald gefeiert. Bürgermeister Roman Janacek und Mitorganisator Timothy Siebenhandl sind immer noch begeistert: „Ein Event, das die Gäste niemals vergessen werden!“

In der Siegergemeinde Viehdorf feierte 2024 auch Sängerin Natalie Holzner mit.
In der Siegergemeinde Viehdorf feierte 2024 auch Sängerin Natalie Holzner mit.(Bild: Attila Molnar)

Ein großes Sommerfest gewinnen

Die „Krone“ finanziert für die Siegergemeinde bei einem Sommerfest Musiker, Technik, Bühne und mehr im Wert von 20.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Sachpreise in Höhe von 6000 Euro, für den dritten Platz 4000 Euro. Und keine Sorge: Durch ein ausgeklügeltes Berechnungssystem hat das kleinste Dorf dieselben Chancen wie eine einwohnerreiche Stadt.

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