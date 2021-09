Juwelier Schullin für Online-Verkauf ausgezeichnet

100-jähriges Bestehen

Silvia Schneider führte bei der Ehrung in Wien als Moderatorin galant durch den Abend, in 15 Kategorien wurden die Sieger gekürt. Zum 100-jährigen Bestehen der Zuchtperle funkelte und glitzerte es nur so. Schullin war auch in der Kategorie Schmuckstück des Jahres nominiert. Letztlich setzte er sich beim Bewerb „Webstar of the year“ durch.