Hustenattacke in US-Supermarkt: Frau ist Job los

In dem Video, das seit Anfang September in den sozialen Medien verbreitet wird, sieht man die 55-Jährige, wie sie hustend zu den beiden hingeht, um sie auf ihre Masken anzusprechen. „Entschuldigung! Warum tragen Sie Masken?“, fragt „Karen“ und hustet weiter. „Schaut euch mal an, ihr seid so süß!“, macht sich die 55-Jährige lustig über die Maskenträger.